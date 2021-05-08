Кипр отменил карантин для вакцинированных россиян

https://static.news.ru/photo/a5fa100e-b120-11eb-97bd-96000091f725_660.jpg Фото: Eibner-Pressefoto/EXPA/Feichter/imago-images.de/Global Look Press

Туристы, сделавшие прививку от коронавируса, с 10 мая могут въезжать на Кипр без ограничений. Им также не придётся проходить тестирование и уходить на обязательный карантин, сообщает Cyprus Mail.

Кроме россиян послабления коснулись граждан Евросоюза, Украины, Белоруссии, Армении и ряда других стран.

Доказательством сделанной прививки послужит свидетельство о вакцинации. Причём учитываются не только использованные препараты, одобренные европейским регулятором, но и российский «Спутник V».

Отмечается, что перед отправлением на остров туристам необходимо подать специальную заявку на сайте Cyprus Flight Pass.

Ранее стало известно, что туристы из России теперь могут прилетать на Мальдивы, не предъявляя при этом отрицательный ПЦР-тест. Однако у граждан РФ должен быть с собой сертификат о прививке, одобренной ВОЗ либо компетентным органом того или иного государства. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).