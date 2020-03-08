https://static.news.ru/photo/460b3940-6147-11ea-88ef-fa163e074e61_660.jpg Традиционный карнавал в Лимассоле Фото: Zhang Baoping/XinHua/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что Кипр остался единственной страной в Европейском союзе, где не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

По данным организации, наиболее крупная вспышка этого заболевания среди всех европейских стран зарегистрирована в Италии, где заразились более 5 тысяч человек. Погибли уже 233 человека.

Последними странами в ЕС, которые сообщили о случаях заражения на своей территории, стали Мальта и Болгария, говорится в сообщении ВОЗ.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. На сегодняшний день число заболевших по всему миру перевалило за 106 тысяч человек. От болезни умерли 3,5 тысячи пациентов, выздороветь удалось почти 60 тысячам.

NEWS.ru писал ранее, что из-за распространения заболевания в Италии закрыли все учреждения культуры. Также были ужесточены меры предосторожности в 14 провинциях.