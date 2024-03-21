Минобороны РФ сообщило об ударах по центрам принятия решений ВСУ в Киеве. Куда прилетели ракеты, стал ли удар местью за атаки на Белгород и жив ли президент Владимир Зеленский?
Когда нанесли удар по Киеву
21 марта ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по целям на Украине, воздушная тревога объявлялась на всей территории страны. В ходе ударов применялись в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал». В Киеве прогремела серия взрывов. В соцсетях распространяются кадры с мест ударов. Позже стало известно о новой серии взрывов — они гремели в Киеве, Житомире, Николаеве.
«Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», — сообщили в Минобороны РФ, не уточняя, какие центры принятия решений были
Украинские СМИ сообщают, что это первая массированная атака по столице за 44 дня.
Куда нанесла удар Россия
Украинские СМИ сообщили, что попадания пришлись на Подольский, Шевченковский, и Святошинский районы Киева.
До того, как Минобороны РФ официально заявило об ударе по центрам принятия решений, военный эксперт Василий Дандыкин сделал такое же предположение в комментарии для NEWS.ru. Кроме того, ключевыми целями могли стать установки ПВО, в первую очередь Patriot.
«Предположу, что сначала ВС России перегрузили ПВО ВСУ, а потом запустили „Кинжалы“. Плюс могли нанести удар по расположению иностранных наемников. Вряд ли ПВО ВСУ сбила 30 крылатых ракет», — считает Дандыкин.
Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил NEWS.ru, что «давно пора было заняться административными зданиями в Киеве».
«Таких и следует загнать в подвалы, чтобы сидели там, не поднимая головы, или и вовсе уничтожить, накрыв вражеские гнезда теми же „Кинжалами“, которые вряд ли сможет перехватить ПВО противника», — заявил депутат.
Telegram-канал «Донбасский партизан» сообщил на основании данных геолокации, что одной из целей стало крупнейшее фармацевтическое предприятие в Украине, завод «Фармак». Согласно первичной информации, которая требует дополнительной проверки, несколькими ударами поражён склад западного вооружения в Боярском районе.
Как Зеленский и Запад реагировали на удар по Киеву
Президент Украины заявил, что Киеве находится под полной защитой западных систем противоракетной обороны
«Нет у России таких ракет, которые могли бы обойти защиту „Патриотов“ и других современных мировых систем», — объявил Зеленский.
Президент Украины вновь потребовал, чтобы Запад дал Украине все необходимое для боевых действий снабжение, и в первую очередь системы ПРО.
Посол США в Киеве Бриджит Бринк в соцсети объявила, что российские удары были якобы «ответом России на вчерашнюю встречу в Киеве советников по безопасности из стран всего мира для обсуждения формулы мира Владимира Зеленского». В ходе этой встречи Зеленский встретился с советником Белого дома по безопасности Джейком Салливаном. Салливан заверил его, что «Россия уже проиграла».
Кроме того, сегодня в Киев приехал глава военного комитета НАТО Роб Бауэр. Он заявил, что НАТО и Украина сейчас «ближе, чем когда-либо». В столице Украины он будет участвовать в 16-м ежегодном Киевском форуме по безопасности, созданном Фондом Арсения Яценюка.
Стал ли удар 21 марта местью за Белгород
20 марта президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами заявил, что РФ могла бы ответить тем же на усилившиеся обстрелы со стороны Украины, но у Москвы «свои взгляды».
«Конечно, мы можем ответить тем же. Вот тем же можем ответить: [ударить] и по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удары. Но у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили», — пояснил Путин.
Он пообещал обеспечить безопасность жителей приграничных регионов. Политик добавил, что восхищается их мужеством, и поблагодарил за стойкость. В качестве примера президент указал, что ни один врач из Белгорода и других обстреливаемых районов Белгородской области «не бросил свое рабочее место» и не уехал.
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