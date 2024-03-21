«Кинжалы» — месть за Белгород? Куда попали ракеты в Киеве, жив ли Зеленский

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Штурмовик Су-25СМ ВКС России

Минобороны РФ сообщило об ударах по центрам принятия решений ВСУ в Киеве. Куда прилетели ракеты, стал ли удар местью за атаки на Белгород и жив ли президент Владимир Зеленский?

Когда нанесли удар по Киеву

21 марта ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по целям на Украине, воздушная тревога объявлялась на всей территории страны. В ходе ударов применялись в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал». В Киеве прогремела серия взрывов. В соцсетях распространяются кадры с мест ударов. Позже стало известно о новой серии взрывов — они гремели в Киеве, Житомире, Николаеве.

«Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», — сообщили в Минобороны РФ, не уточняя, какие центры принятия решений были

Украинские СМИ сообщают, что это первая массированная атака по столице за 44 дня.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Куда нанесла удар Россия

Украинские СМИ сообщили, что попадания пришлись на Подольский, Шевченковский, и Святошинский районы Киева.

До того, как Минобороны РФ официально заявило об ударе по центрам принятия решений, военный эксперт Василий Дандыкин сделал такое же предположение в комментарии для NEWS.ru. Кроме того, ключевыми целями могли стать установки ПВО, в первую очередь Patriot.

«Предположу, что сначала ВС России перегрузили ПВО ВСУ, а потом запустили „Кинжалы“. Плюс могли нанести удар по расположению иностранных наемников. Вряд ли ПВО ВСУ сбила 30 крылатых ракет», — считает Дандыкин.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил NEWS.ru, что «давно пора было заняться административными зданиями в Киеве».

«Таких и следует загнать в подвалы, чтобы сидели там, не поднимая головы, или и вовсе уничтожить, накрыв вражеские гнезда теми же „Кинжалами“, которые вряд ли сможет перехватить ПВО противника», — заявил депутат.

Telegram-канал «Донбасский партизан» сообщил на основании данных геолокации, что одной из целей стало крупнейшее фармацевтическое предприятие в Украине, завод «Фармак». Согласно первичной информации, которая требует дополнительной проверки, несколькими ударами поражён склад западного вооружения в Боярском районе.

Фото: t.me/dsns_telegram

Как Зеленский и Запад реагировали на удар по Киеву

Президент Украины заявил, что Киеве находится под полной защитой западных систем противоракетной обороны

«Нет у России таких ракет, которые могли бы обойти защиту „Патриотов“ и других современных мировых систем», — объявил Зеленский.

Президент Украины вновь потребовал, чтобы Запад дал Украине все необходимое для боевых действий снабжение, и в первую очередь системы ПРО.

Посол США в Киеве Бриджит Бринк в соцсети объявила, что российские удары были якобы «ответом России на вчерашнюю встречу в Киеве советников по безопасности из стран всего мира для обсуждения формулы мира Владимира Зеленского». В ходе этой встречи Зеленский встретился с советником Белого дома по безопасности Джейком Салливаном. Салливан заверил его, что «Россия уже проиграла».

Кроме того, сегодня в Киев приехал глава военного комитета НАТО Роб Бауэр. Он заявил, что НАТО и Украина сейчас «ближе, чем когда-либо». В столице Украины он будет участвовать в 16-м ежегодном Киевском форуме по безопасности, созданном Фондом Арсения Яценюка.

Стал ли удар 21 марта местью за Белгород

20 марта президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами заявил, что РФ могла бы ответить тем же на усилившиеся обстрелы со стороны Украины, но у Москвы «свои взгляды».

«Конечно, мы можем ответить тем же. Вот тем же можем ответить: [ударить] и по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удары. Но у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили», — пояснил Путин.

Он пообещал обеспечить безопасность жителей приграничных регионов. Политик добавил, что восхищается их мужеством, и поблагодарил за стойкость. В качестве примера президент указал, что ни один врач из Белгорода и других обстреливаемых районов Белгородской области «не бросил свое рабочее место» и не уехал.

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