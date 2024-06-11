«Кинул вместо гранаты чеку»: боец ВСУ раскрыл, за что его чуть не засудили Пленный Журавель: группу военных ВСУ пытались засудить за отказ идти на штурм

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Группу плохо подготовленных солдат ВСУ попытались засудить за отказ идти на штурм, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Александр Журавель с позывным Манюня. По его словам, затем команду расформировали и перевели в другую часть.

Ну есть люди, которые боятся оружия <...> есть чувак, который вообще кинул вместо гранаты чеку. То есть, вообще прям все печально. И нас решили заслать типа на штурмы. Вот. И мы по итогу типа отказались. И типа нас сделали отказниками, что мы все такие плохие. Сказали, будут шить дело, — уточнил военнопленный.

Мужчина уточнил, что они пытались объяснить свое нежелание выступать тем, что практически ничего не знают о российских позициях и не обладают должным уровнем подготовки. Однако это не имело значения. До суда, заметил он, дело так и не дошло.

Также Журавель заявил, что выделяемое западными странами оружие и боеприпасы не доходят до бойцов ВСУ. Везде обсуждается, что их якобы получили, но при этом никто не располагает хоть какими-то точными данными на этот счет и своими главами это самое вооружение не видел. В связи с чем напрашивается вывод, резюмировал военный, что бойцов обманывают — может быть, совсем немного, а может быть, лгут «крепко».