Ким Чен Ына внесли в базу украинского «Миротворца»

Фото: kremlin.ru

Ким Чен Ын

Лидера КНДР Ким Чен Ына внесли в базу украинского сайта «Миротворец». На портале указано, что причиной внесения в список стало «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и «пособничество России».

На сайте опубликованы личные данные политика, а также информация, что он находится под санкциями различных стран мира. Датой внесения его в базу значится 6 сентября.

13 сентября Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом. Как отметил российский президент Владимир Путин, в ходе встречи с коллегой состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе. По его словам, Россия и КНДР имеют множество совместных проектов в различных сферах.

В ночь на 14 сентября Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре. Бронепоезд северокорейского политика, в котором он направился с визитом в Россию, приехал в Хабаровский край.

Политический аналитик Валерий Корнеев в свою очередь заявил, что визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию открывает для обеих стран широкие перспективы для разностороннего сотрудничества в виде интересных совместных проектов. Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин считает, что КНДР может быть заинтересована в российской помощи по развитию военных технологий для сохранения безопасности на Корейском полуострове.