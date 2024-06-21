Километровые очереди на границе с Россией в Эстонии попали на видео Порядка тысячи человек не могут попасть в Россию через КПП в Эстонии

Фото: W. Korall/imageBROKER.com/Global Look Press

Порядка тысячи человек застряли на КПП «Нарва-1» в Эстонии из-за решения властей закрыть переход на границе с Россией, сообщает гостелерадиокомпания ERR. Как отмечается, департамент полиции и погранохраны Эстонии вечером 20 июня досрочно завершил работу пропускного пункта в связи «с большой очередью на границе с РФ».

С 1 мая власти Эстонии перевели работу пункта пропуска «Нарва-1» на сокращенный режим. Теперь уже более месяца он открыт ежедневно с 7.00 до 23.00, а не круглосуточно. Накануне к 17:00 там выстроилась очередь примерно из 500 человек. Власти приняли решение закрыть переход досрочно «с целью обеспечения безопасности и здоровья граждан».

В декабре прошлого года пограничная служба Эстонии удерживала россиян на контрольно-пропускном пункте (КПП) в Нарве более пяти часов. На границе тогда также собралась очередь.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен ранее заявил, что правительство его страны может открыть границу с Россией, если вступит в силу закон о беженцах. Глава ведомства отметил, что в настоящее время проект находится на стадии доработки. Финляндия постепенно начала вводить ограничения на пересечение границы с Россией с ноября прошлого года. Решение было обусловлено неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран.