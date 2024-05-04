Киеву указали на правду о границах Украины Олег Соскин: Украина не выйдет на границы 1991 года

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Планы Киева о выходе на границы 1991 года оторваны от реальности, считает бывший советник второго президента Украины Олег Соскин. На своем YouТube-канале политик отметил, что вернуть утраченные территории республика не в состоянии.

Сегодня Украина не воюет за свои интересы. На сегодняшний день на границы 1991 года она никогда не выйдет. На границы до 24 февраля тоже не выйдет, — сказал Соскин.

По его мнению, сейчас украинцы погибают в зоне боевых действий ради амбиций коррумпированной власти в Киеве, а также западных спонсоров страны. Самым лучшим исходом для Украины политик считает перемирие даже с учетом невозможности возвращения территорий. В противном случае потери будут еще более масштабными, заключил Соскин.

Ранее аналитик Анатолий Матвийчук высказал мнение, что установление контроля над поселком Работино откроет российской армии путь на Запорожье. Кроме того, по его словам, успех на этом участке фронта позволит выровнять линию боевого соприкосновения. Как отметил Матвийчук, ранее уже появлялись сообщения о том, что российские войска зашли в Работино, однако Министерство обороны России еще не комментировало обстановку в населенном пункте.