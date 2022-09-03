Киеву предрекли потерю поддержки со стороны стран НАТО Военный эксперт Евсеев: Украина лишится поддержки НАТО, если потеряет доступ к Черному морю

Фото: NATO/flickr.cm

Киев лишится поддержки стран НАТО в случае потери выхода к Черному морю, сообщил военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев. По словам специалиста, если Украине будет перекрыт доступ к Очакову, Одессе и всему югу страны, помощь со стороны США уже будет бессмысленна, пишет «Украина.ру».

Потеря Николаева, Очакова, Одессы и всего юга делает бессмысленной поддержку Украины со стороны США, — отметил Евсеев.

По мнению эксперта, России нужно отрезать Киев от прибрежных территорий.

Ранее экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор заявил, что Украина не сможет вернуть потерянные земли. Полковник отметил, что об этом осведомлен американский лидер Джо Байден. По мнению Макгрегора, Вашингтон стоит за президентом Украины Владимиром Зеленским и заставляет его продолжать боевые действия.

Сенатор Владимир Джабаров ранее заявил, что СВО должна завершиться на западных границах Украины, поскольку любой регион страны, не затронутый денацификацией, останется местом сопротивления и поставок летального вооружения из стран НАТО, которое Киев будет применять против освобожденных РФ территорий.