Киеву предрекли инфраструктурный коллапс

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Депутаты бундестага встревожены военными действиями на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Председатель германо-южнокавказской парламентской группы в федеральном собрании Барбара Хендрикс назвала ситуацию «взрывоопасной». Главную проблему она видит в том, что Армения не признаёт действие международного права применительно к этому региону.

При этом Хендрикс подчеркнула, что не берётся судить, кто виноват в нынешнем обострении конфликта. Однозначно, что международное право в данной ситуации на стороне Азербайджана. Ереван должен, как бы трудно это...