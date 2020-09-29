Киеву предрекли инфраструктурный коллапс

Кандидат в мэры Киева от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко заявил, что украинская столица находится на грани инфраструктурного коллапса.
По его словам, проблемы накапливались десятилетиями.
Это касается практически всего: мосты, жилые дома, тепловые, водяные и электрические сети и так далее. Это и проблема достройки метро, — отметил Кучеренко.
Кандидат на пост мэра подчеркнул, что в случае победы готов провести полный аудит Киева, заменить старый жилой фонд, решить транспортную проблему и многое другое. Он рассчитывает развивать эти проекта за счёт бюджетных и инвестиционных средств,
Выборы мэра Киева намечены на 25 октября.
Как писал NEWS.ru, кандидат в мэры Киева от «Слуги народа» Ирина Верещук заявила, что в её команде отсутствуют «зашкваренные» люди. Она строила свою команду на принципах профессионализма и старалась привлечь урбанистов, экспертов в сфере ЖКХ, специалистов по городской безопасности.
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