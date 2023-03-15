Киеву пообещали в скором времени передать истребители МиГ-29 Правительство Польши анонсировала передачу Киеву истребителей МиГ-29 из нескольких стран

Фото: Oliver Brandt/Global Look Press

Истребитеь МиГ-29 армии Польши

Военное командование Украины в скором времени получит от западных стран истребители МиГ-29, заявил представитель правительства Польши Петр Мюллер. По его словам, авиацию Киеву передадут сразу несколько стран, однако называть их он не стал.

Подробности этих решений мы будем сообщать в соответствующее время. Эти решения принимаются в группе нескольких государств. <...> Мы уже имеем ясные декларации, какие это будут страны, но мы договорились, что такие решения они объявят в соответствующие сроки и в рамках соответствующих процедур, — сказал пресс-секретарь польского правительства.

Ранее группа американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий направила главе Пентагона Ллойду Остину письмо, в котором потребовала изучить вопрос передачи Украине истребителей F-16. По их мнению, такая помощь могла бы дать преимущество ВСУ в конфликте. Обратившиеся попросили Остина дать им ответ к концу текущей недели. Их интересуют ответы на целый ряд вопросов, в числе которых — насколько быстро украинские военные летчики могут быть подготовлены к полетам на F-16 и как может измениться ход конфликта при наличии у ВСУ этих самолетов.