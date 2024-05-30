Киеву не нравится идея перехода управления военной помощью от США к НАТО FT: США могут передать НАТО управление западной военной помощью Украине

Фото: A2c Alexcia Givens/U.S Air/Global Look Press

Управление западной военной помощью Украине в рамках контактной группы «Рамштайн» может перейти от США к НАТО, сообщила газета Financial Times. Отмечается, что такая перспектива совсем не радует Киев. По данным издания, министры иностранных дел стран — членов Североатлантического альянса спорят о выгодах и потенциальных деталях такого решения. Многие видят преимущества «институционализации» структуры «Рамштайна» в рамках НАТО вместо того, чтобы полагаться в управлении всем процессом на Соединенные Штаты.

[Украина была] не в восторге, но мы пытаемся сказать им, что это повышает ценность координации их поставок, — сказал один из дипломатов НАТО.

Однако источник признает, что Альянс не сможет «добавить многого» в плане управления. Кроме того, на Западе также ведутся дискуссии по поводу создания нового фонда по поддержке Украины в рамках НАТО. Отмечается, что некоторые страны выступают против, так как, по их словам, он лишь «продублирует» уже заключенные двусторонние обязательства в рамках ЕС, а не будет означать новые деньги для Киева.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что десятки тысяч боеприпасов ежемесячно будут поставляться на Украину в рамках чешской инициативы. Он добавил, что первые поставки боеприпасов на Украину в рамках данной инициативы начнутся уже в ближайшие дни.