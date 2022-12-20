Киевское метро работает с перебоями из-за проблем с электроэнергией

Фото: vk.com/kiev_metro

Движение поездов на Святошинско-Броварской линии Киевского метрополитена в настоящий момент ограничено, сообщили в городской администрации. Уточняется, что эта мера связана с проблемами с электроснабжением. Киевские власти сообщили, что поезда ходят от станции «Академгородок» до станции «Арсенальная». По наземному участку движение приостановили.

Четыре станции ветки подземки в столице Украины на время закрыли на вход. На двух других ветках метрополитена поезда продолжают курсировать в штатном режиме.

Также 20 декабря появилась информация о о сбоях в движении электричек на линиях в Киеве и Киевской области. Об этом пишет издание Klymenko Time.

Ранее мэр города Виталий Кличко рассказал, что по состоянию на 17 декабря половина Киева остается без теплоснабжения. Он отметил, что в столице полностью восстановлено водоснабжение и на две трети возобновлена подача электричества.

16 декабря Кличко сообщал, что в городе было остановлено движение на всех линиях метро. Он также отметил, что во всех районах столицы наблюдаются перебои с водоснабжением. Мэр призвал жителей запасаться технической и питьевой водой.