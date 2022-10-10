Киевское метро полностью восстановило работу Мэр Киева Кличко: метро полностью восстановило работу

Фото: Maca Vojtech Darvik/CTK/Global Look Press

Киев, метрополитен

В киевском метро полностью восстановлено движение поездов, заявил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале. По его словам, также работу возобновил переход между станциями «Театральная» и «Золотые ворота». Он уточнил, что метро по-прежнему можно использовать как убежище. Также Кличко призвал всех местных жителей не покидать дома без сильной потребности.

Движение поездов на всех линиях столичного метрополитена возобновлено. Также возобновил работу пересадочный узел «Театральная» — «Золотые ворота». Призываю жителей города не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и соблюдать правила военного положения! Без острой необходимости не выезжайте сегодня в город, — написал глава города.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ начали писать, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к нации заявил, что на территории всей страны не утихает воздушная тревога. Он также попросил жителей не покидать укрытий.

Позже Кличко подтвердил информацию о повреждениях объектов критической инфраструктуры города, а также сообщил о наличии пострадавших. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, погибли пять человек и пострадали еще 12.