Киевских депутатов отправили на удаленку перед Днем независимости страны «Украинская правда»: работникам госучреждений в Киеве рекомендуют неделю отработать удаленно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинским депутатам и другим сотрудникам правительственных структур в Киеве рекомендуют работать удаленно с 22 по 26 августа, передает издание «Украинская правда». Отмечается, что решение по вопросу работы Верховной рады на удаленке уже принято, однако оно не касается специалистов по работе с международными делегациями и участников в подготовке к следующим заседаниям.

Работникам учреждений, расположенных в правительственном квартале, рекомендуют с 22 по 26 августа работать дистанционно из дома, — говорится в сообщении.

Отмечается, что работникам госучреждений в эти числа рекомендуют меньше появляться в правительственном квартале.

24 августа на Украине празднуется День независимости. Власти страны ввели запрет на проведение массовых мероприятий с 22 по 25 августа.

Ранее стало известно, что в День независимости Украины в Харькове введут комендантский час. Его длительность составит более суток. Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов напомнил, что во время комендантского часа местным жителям запрещено находиться в общественных местах и передвигаться по городу.