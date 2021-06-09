Киевский суд разрешил принудительно доставить Порошенко на допрос

https://static.news.ru/photo/dc9d8bc2-c9c6-11eb-9efb-96000091f725_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Киевский суд Печерского района официально разрешил принудительно доставить на допрос в Государственное бюро расследований бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом в своём Telegram-канале написал депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук.

Парламентарий отметил, что Порошенко должен явиться на допрос по делу, по которому политик проходит в качестве свидетеля.

Печерский районный суд Киева дал разрешение на принудительный привод пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований. Это касается производства о перемещении через таможенную границу Украины 43 картин всемирно известных художников, — написал Камельчук.

Ранее заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия получает деньги от приближённых к украинской власти людей, включая бывшего президента страны Петра Порошенко, в том числе на поддержку Донбасса.

По его словам, российские власти тратят полученные таким образом деньги на укрепление экономики, решение социальных вопросов, а также на гуманитарную помощь непризнанным республикам Донбасса. Он уверен, что перечисленные люди по логике украинских властей должны преследоваться так же, как глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук.