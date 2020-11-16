Киевский суд отменил заочный арест Януковича

https://static.news.ru/photo/f56d6b90-281d-11eb-bd57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Апелляционный суд Киева отменил заочный арест бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о гибели участников протестов на Майдане.

Мера пресечения была избрана Януковичу в мае 2020 года Печерским судом Киева. Защита экс-президента подала жалобу в Апелляционный суд украинской столицы, и в итоге она была удовлетворена. Кроме того, суд назначил новое рассмотрение дела в суде первой инстанции, сообщает «Страна.ua».

В Генпрокуратуре Украины заявляли, что арест Януковича позволит начать его экстрадицию из России. Адвокаты бывшего главы государства, в свою очередь, утверждали, что власти, делая акцент на Януковиче, отвлекают внимание общественности от обещанных расследований в отношении экс-президента Петра Порошенко, а также от дел против радикала Сергея Стерненко и убийц журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета.

Ранее NEWS.ru писал, что Януковича признали на Украине виновным в государственной измене. Соответствующий приговор вынес в начале 2019 года Оболонский суд Киева. Защита экс-президента попыталась обжаловать его, но Апелляционный суд оставил вердикт в силе. Янукович заочно приговорён к 13 годам лишения свободы.