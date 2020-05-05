Киевский суд отказался освобождать из СИЗО подозреваемого по делу Шеремета

https://static.news.ru/photo/7c115a16-8ed7-11ea-9460-fa163e074e61_660.jpg Андрей Антоненко Фото: Петр Сивков/ТАСС

Подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко останется под стражей до 1 июня. Соответствующее решение вынесено Киевским апелляционным судом.

Постановление о продлении срока ареста Антоненко вынес в начале апреля Печерский районный суд. Защита подала на него жалобу, но в её удовлетворении было отказано, сообщает УНИАН.

Шеремет был убит в июле 2016 года в Киеве в результате взрыва его автомобиля. По версии следствия, в преступлении могут быть замешаны пять человек, среди которых есть участники боевых действий в Донбассе. Трое подозреваемых арестованы. Как ранее писал NEWS.ru, все фигуранты дела отказываются от дачи показаний и участия в следственных действиях.