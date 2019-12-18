https://static.news.ru/photo/3b57168e-7022-11e9-b429-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Шевченковский районный суд Киева своим решением обязал Службу безопасности Украины (СБУ) возбудить уголовное дело в отношении властей страны из-за закона по продаже земель сельхозназначения.

Дело должно быть возбуждено по статье о государственной измене (ст. 111 УК Украины). Инициатива принадлежит депутатам Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь». По их мнению, высшие должностные лица, которые способствовали принятию в первом чтении законопроекта о земельной реформе, таким образом посягнули на суверенитет, территориальную целостность и экономическую безопасность страны.

Оппозиционные депутаты заявили, что президент страны Владимир Зеленский и чиновники из его окружения нарушают конституцию, добиваясь принятия закона. При этом парламентарии подчеркнули, что большинство украинцев высказываются против реформы, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что у здания Рады в Киеве прошли массовые протесты противников законопроекта. Они требовали сохранения моратория на продажу сельхозземель. В стычках с протестующими пострадали 17 полицейских.