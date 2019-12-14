Юлия Кузьменко Юлия Кузьменко Фото: Петр Сивков/ТАСС

Печерский районный суд Киева арестовал детского врача Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета, на два месяца.

Ходатайство <…> удовлетворить. Взять подозреваемую под стражу сроком до 8 февраля 2020 года, — сказал судья Сергей Вовк. Трансляция судебного заседания велась в Facebook.

Как ранее писал NEWS.ru, на Украине назвали организатора и непосредственного исполнителя убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Это музыкант и ветеран боевых действий в Донбассе Андрей Антоненко, а также волонтёр и детский медик Юлия Кузьменко соответственно.

 

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях