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Евросоюз ввёл новое фитосанитарное законодательство, согласно которому туристы не смогут ввозить продукты растительного происхождения, а также растения без специального сертификата. Об этом сообщает сайт Ассоциации туроператоров (АТОР).

Евросоюз ввёл новое фитосанитарное законодательство, согласно которому туристы не смогут ввозить продукты растительного происхождения, а также растения без специального сертификата. Об этом сообщает сайт Ассоциации туроператоров (АТОР). По сообщению таможни...