https://static.news.ru/photo/98ed856a-1e4d-11ea-8127-fa163e074e61_660.jpgЮлия КузьменкоФото: Петр Сивков/ТАСС
Печерский районный суд Киева арестовал детского врача Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета, на два месяца.
Ходатайство <…> удовлетворить. Взять подозреваемую под стражу сроком до 8 февраля 2020 года, — сказал судья Сергей Вовк. Трансляция судебного заседания велась в Facebook.
Как ранее писал NEWS.ru, на Украине назвали организатора и непосредственного исполнителя убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Это музыкант и ветеран боевых действий в Донбассе Андрей Антоненко, а также волонтёр и детский медик Юлия Кузьменко соответственно.