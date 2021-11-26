Киевский пенсионер собрал еду, оставленную у мемориала «Голодомору»

В Киеве пожилой мужчина собрал еду, осталвенную людьми у мемориала в знак памяти о жертвах «Голодомора». Видео опубликовал Telegram-канал агентства УНИАН.

Видео было снято вечером в субботу, 27 ноября, в украинской столице, после завершения памятных мероприятий, приуроченных к очередной годовщине событий.

На кадрах видно, как пожилой мужчина подошёл к мемориалу в память о жертвах событий, собрал осталенныетам яблоки. Также он подобрал кусок хлеба и съел его.

В 1932–1933 годах голод охватил многие сельскохозяйственные районы СССР. Помимо Украины это были Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, большая часть Центрально-Чернозёмной области, Казахстан, Западная Сибирь, Южный Урал. Всего, по различным оценкам, от голода погибли 7-8 млн человек, из них на Украине порядка 3,5 млн. В стране действует закон, который признаёт эти события геноцидом украинского народа.

Ранее президент США Джо Байден во время участия в мероприятиях по случаю годовщины голодомора на Украине 1932–1933 годов подтвердил, что Вашингтон неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.