Киевский музей Булгакова ответил на признание писателя «украинофобом» Киевский музей Булгакова осудил признание писателя «украинофобом»

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Музей писателя Михаила Булгакова в Киеве

Музей писателя Михаила Булгакова в Киеве осудил заключение Института национальной памяти Украины, который признал его «символом российской имперской политики» и «украинофобом». По словам сотрудников, которые опубликованы на сайте музея, приведенные аргументы о Булгакове преувеличены и поверхностны, а также не основаны на источниках или искажают их.

Приведенные аргументы относительно фигуры, творчества М. Булгакова явно преувеличены, тенденциозны, поверхностны, не базируются на источниках или искажают их. Метафорическая, эмоционально-категорическая подача тезисов говорит больше о личной неприязни и тенденциозности восприятия авторов, чем о научной, профессиональной экспертизе, — говорится в заявлении музея.

В культурном учреждении подчеркнули, что большинство составителей заключения не имеют специальности и соответствующей компетенции. По мнению сотрудников музея Булгакова, выводы украинского института представлены без аргументов, а также имеют эмоционально окрашенное содержание и размытые интерпретации.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что в Киеве признали Булгакова угрозой для страны, поскольку писатель считал украинцев неотъемлемой частью русского народа. По его словам, аналогичной позиции придерживались и декабристы, которые считали Северное и Южное общества как нечто совершенно единое. Парламентарий также подчеркнул, что Институт национальной памяти Украины формировался при поддержке США.