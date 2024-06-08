Киевские военкомы устроили облаву на ЛГБТ-тусовку «Страна.ua»: в Киеве на ЛГБТ-тусовку явились сотрудники военкоматов

В Киеве работники ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкомата) приехали к месту ЛГБТ-вечеринки (ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), которую планировали провести в киевском арт-центре Closer, сообщает «Страна.ua». Отмечается, что военкомы проверяли документы и пытались забрать тех, кто их не имел.

Мы расцениваем данные действия как целенаправленное давление на прайд-движение в Украине, — сообщили устроители вечеринки из организации KyivPride.

Ранее на Украине увеличили штрафы для мужчин, уклоняющихся от воинской службы, до 25,5 тысячи гривен. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский. Теперь взыскания назначаются за неявку по повестке в военкомат или необновление учетных данных. Минимальный штраф оценивается в 17 тысяч гривен. Также закон предусматривает блокировку банковских счетов, если гражданин своевременно не внесет оплату.

До этого спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин объявил, что брони от мобилизации лишатся некоторые чиновники. Речь, по его словам, идет о госслужащих категорий «Б» и «В». В ряды украинской армии, в частности, смогут призвать глав определенных департаментов или подразделений, а также исполнителей, заключил политик.