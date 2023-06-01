Киевские власти сообщили о взрывах в городе Власти: в Киеве и области слышны взрывы, работает ПВО

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

В Киеве и Киевской области в ночь на 1 июня слышны взрывы. Над городом работает система ПВО. Об этом сообщают городская и областная военные администрации.

В регионе уже работают силы ПВО, — говорится в сообщении администрации Киевской области.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии взрывов в столице.

Также известно о том, что в ночь на четверг воздушная тревога была объявлена в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник в Киеве прозвучало множество взрывов, в трех районах города возникли пожары. Сообщения о взрывах начали поступать после объявления воздушной тревоги в 02:30 мск. Они не прекращались в течение примерно двух часов.