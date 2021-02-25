Киевские власти хотят наказывать за отрицание агрессии против Украины

https://static.news.ru/photo/4b233dde-773e-11eb-af8f-96000091f725_660.jpg Фото: Vyacheslav Maevskiy/Russian Look

Ряд депутатов правящей партии на Украине — «Слуга народа» — внесли в Верховную Раду (парламент страны) проекты двух законов, подразумевающие наказание за коллаборационизм. Первый документ о «коллаборационистской деятельности» предусматривает ответственность для граждан, сотрудничавших с РФ, самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР, ЛНР) и руководством Крыма. К подобной деятельности хотят отнести и публичное отрицание «вооружённой агрессии против Украины», поддержку действий Кремля, чиновников Донбасса и полуострова.

Кроме того, за «добровольное занятие» гражданами Незалежной должностей, не связанных с организационно-

распорядительными или административно-хозяйственными функциями, в преступных органах власти «на временно оккупированной территории» предлагается лишать права занимать определённые посты на 10-15 лет, передаёт портал «Страна.ua».

Также 3-5 лет тюрьмы грозит занявшим выборные должности на неподконтрольных Киеву территориях. Лишение свободы сроком на 5-10 лет хотят назначать за участие в «мероприятиях политического характера» либо «информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором или его оккупационной администрацией».

Накануне украинский политик Виктор Медведчук заявил, что у Киева нет законных оснований для введения санкций против него, супруги Оксаны Марченко и товарища по фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака. Глава политсовета партии уверен, будучи специалистом в области права, что ограничительные меры в адрес его семьи не могут применяться без решения суда. Он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский перешёл последние нравственные границы, ударив по самому дорогому, его любимой жене Оксане Марченко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что причиной резкой смены курса украинским президентом Владимиром Зеленским стал личностный фактор: на самом деле, несмотря на кажущуюся мягкость, глава государства достаточно решителен и авторитарен. Такое мнение высказал украинский политолог Андрей Золотарёв. Эксперт полагает, что лидер испугался возможного «тарифного майдана» весной и падения рейтинга партии «Слуга народа». Поэтому возникла ситуация, в которой необходимо было что-то срочно предпринять.