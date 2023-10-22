Киевлянин насмерть задавил военного на блокпосту

Фото: t.me/gunpKyiv

Водитель автомобиля врезался в блокпост на въезде в Киев, где нес службу 47-летний военнослужащий, сообщила полиция украинской столицы в Telegram-канале. В результате ДТП солдат погиб на месте от полученных травм.

По информации полиции, инцидент произошел в 00:30 22 октября. Водитель автомобиля Honda двигался в направлении Броварского проспекта. Видимость была затруднена из-за тумана, в результате чего мужчина не сразу заметил приближающийся к нему грузовик. Ему пришлось сделать резкий маневр, однако справиться с управлением не получилось. В итоге он вылетел на правую полосу движения, где и находился блокпост с военным.

После происшествия водителя Honda задержали и направили на медицинскую экспертизу. В крови мужчины не были найдены алкоголь или наркотические вещества.

Ранее в Москве внедорожник с мигалкой переехал мужчину, лежащего на разделительной полосе. От полученных травм он скончался на месте происшествия. На опубликованных в Сети кадрах видно, что пешеход пересек многополосную дорогу в неположенном месте. Он добрался до середины проспекта, после чего упал и остался лежать. Двигающийся на полной скорости автомобиль с мигалками не заметил его.