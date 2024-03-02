Украинец насмерть отравил ядом более 130 британцев BBC: киевлянин Закутенко продавал яд, от которого умерли более 130 британцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Торговец ядами с Украины Леонид Закутенко с ноября 2020 года продавал через интернет вещество, которое привело к смерти более 130 человек в Великобритании, сообщает BBC. Мужчина, проживающий в Киеве, рассказал репортеру под прикрытием, что отправлял в королевство по пять посылок в неделю, но когда журналисты обратились к нему напрямую, он отверг обвинения.

Это ложь, — сказал Закутенко, закрыв камеру рукой.

Украинца заподозрили в торговле ядовитым веществом, которое даже в малых дозах приводит к летальному исходу. Предположительно, он продал этот яд более 1200 раз покупателям в 40 странах мира. Журналисты вышли на Закутенко через подставное лицо, сделав у него заказ.

По данным издания, киевлянин через онлайн-форум продавал то же вещество, что и гражданин Канады Кеннет Лоу, которого в декабре обвинили в 14 убийствах. Химикат, которым торговал украинец, можно приобрести в Британии легальным путем, но для этого продавцам нужно удостовериться, что его будут применять в законных целях.

В середине февраля в Бельгии полиция обнаружила письма с ядовитым порошком в нескольких правительственных учреждениях. По результатам экспертизы установили, что в посылках содержался бруцин, который опасен для организма при вдыхании.