Киевлянин может попасть в тюрьму из-за советской шапки-ушанки

https://static.news.ru/photo/c26efc0e-49b5-11eb-a608-fa163e074e61_660.jpg Фото: Национальная полиция Украины

Молодой украинец стал фигурантом уголовного дела за демонстрирование коммунистической символики, которая в стране запрещена. Всему виной оказалась сувенирная шапка-ушанка с кокардой, на которой оказались изображены серп и молот на красной звезде.

Полицейские задержали 19-летнего юношу в кафе на улице Валовой во Львове. Он оказался жителем Киева. Шапку правоохранители изъяли, передаёт «ПолитЭксперт».

За ношение одежды «советского типа» молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

Закон о декоммунизации начал действовать на Украине с 2015 года. Новыми нормами гражданам запретили использовать и демонстрировать советскую символику. Закон также призывает осуждать коммунистический режим, переименовывать улицы и сносить памятники советским вождям.

Ранее, как писал NEWS.ru, экс-министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала граждан декоммунизировать домашние аптечки, выбросив оттуда «останки совка». В чёрный список попали зелёнка, йод, перекись водорода, «звёздочка» и мазь Вишневского. Кроме того, у бывшей чиновницы нашлись претензии к горчичникам и оксолиновой мази.

В свою очередь активисты из Харькова потребовали декоммунизировать колбасу, которую выпускает местный мясокомбинат. Мясное изделие носит название «Радянська» («Советская»).