Киевлян попросили отключать холодильники для экономии энергии Власти Киевской области попросили местных жителей ограничить пользование холодильниками

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Администрация Киевской области обратилась к местным жителям с просьбой максимально ограничить уровень потребления электроэнергии в период с 07:00 до 23:00. Как пишет «Страна.ua», в это время предлагается даже отключать холодильники. По всей территории Украины в четверг, 20 октября, вводится ограничение поставок электроэнергии.

В Киевской области призвали максимально ограничить потребление энергии с 7 часов утра и до 23 вечера. Предлагается отключить даже холодильник и не пользоваться им весь день, — передает издание.

О введении ограничения поставок электроэнергии украинцев предупреждал заместитель главы офиса президента страны Кирилл Тимошенко. Он от лица властей попросил граждан с 07:00 до 23:00 минимизировать использование энергии. В противном случае, отмечал Тимошенко, государству не удастся избежать временных отключений.

Порядок отключений разъяснила национальная энергетическая компания «Укрэнерго». По имеющимся сведениям, они пройдут в «веерном» режиме и по времени займут не более четырех часов.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко ранее предупредил киевлян о проблемах с отоплением в зимний период и призвал граждан подготовить к зиме теплые вещи. Градоначальник добавил, что в зимний период также «могут быть и перебои с электричеством».