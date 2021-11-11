Киев заявил об изменении «хода игры» с США в свою пользу

Американско-украинские отношения в настоящее время находятся на самом высоком уровне, при этом в текущем году Киев сумел изменить «ход игры» в свою пользу. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству «Укринформ».

В 2021 году мы полностью изменили в свою пользу ход игры в украинско-американских отношениях. Обратите внимание: токсичные скандалы и попытки дестабилизировать наше стратегическое партнёрство остались позади, о них уже никто не говорит. Мы успешно прошли этот шторм и сохранили крепкую двухпартийную поддержку Соединённых Штатов, — заявил Кулеба.

По словам главы украинского МИД, Вашингтон разделяет позицию Киева о необходимости построения долгосрочных отношений во всех сферах. Дипломат подчеркнул, что долгосрочные договорённости со Штатами имеют ключевое значение «для противодействия российской агрессии».

Также Кулеба подчеркнул, что Киев ведёт работу с международными партнёрами, нацеленную на то, чтобы в международных контактах с Россией не было «попустительства».

Нет проблемы в том, что Франция или кто-нибудь другой говорит с Россией. Важно, как именно и что они говорят, — объяснил глава украинского МИД.

Ранее ситало известно о том, что по итогам переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы была принята американо-украинская хартия. В документе говорится о том, что США настроены на сохранение режима санкций в отношении России, который был введён в связи с ситуацией на востоке Украины. Он продлится до того момента, пока не будет восстановлена её территориальная целостность в пределах признанных международным сообществом границ.