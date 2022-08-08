В Киеве заподозрили Amnesty International в получении «выгоды» от России Советник Зеленского Подоляк призвал проверить Amnesty International на получение выгоды от России

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Солдаты Вооруженных сил Украины

Помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал провести расследование и узнать, не получает ли «выгоды» от России правозащитная организация Amnesty International, ранее обвинившая Киев в нарушении законов ведения войны. В интервью испанской газете El Pais он отметил, что концепция международных гуманитарных организаций была дискредитирована докладом организации.

Необходимо расследовать, не получает ли эта организация выгоды от России, — заявил он.

Он также подтвердил, что Киев по-прежнему не считает необходимым вести переговоры с Россией из-за невозможности найти консенсус, и добавил, что украинские власти добиваются «тактического поражения России» и вывода ее войск за границы 1991 года, тогда как ранее они требовали отвода российских сил «на рубеж 23 февраля».

Доклад Amnesty International был опубликован 4 августа. В нем говорится, что украинские войска нарушают нормы международного и военного права и размещают вооружение в школах и больницах городов, таким образом подвергая риску мирных жителей. В докладе организация отметила, что нахождение в оборонительной позиции не освобождает военных Украины от соблюдения международного гуманитарного права.

Этот доклад вызвал возмущение президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, правозащитники пытаются переложить ответственность с агрессора, каковым в Киеве считают Россию, на жертву. Он назвал отчет искусственным и манипулятивным, направленным на «амнистирование России».