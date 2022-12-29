Киев заявил о стопроцентном совпадении мнений с США по конфликту на Украине Глава офиса Зеленского заявил о 100% совпадении мнений с США по конфликту на Украине

Фото: jafsegal/flickr.com

Мнения Киева и Вашингтона по вопросу конфликта на Украине совпадают на 100%, заявил глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщает РИА Новости. Он добавил, что Украина не пойдет на компромиссы по вопросам независимости, территориальной целостности и суверенитета.

Я могу сказать, что с американцами у нас 100-процентное совпадение понимания, что такое прекращение войны, какие у нас цели, каких компромиссов не может быть. Я еще раз хочу сказать, что никаких компромиссов с этим президентом (России Владимиром Путиным. — NEWS.ru), — сказал он.

Ермак также несколько раз подчеркнул, что Киев заручился поддержкой обоих партий американского сената: и демократов и республиканцев.

24 декабря Зеленский на совещании с послами озвучил главные задачи украинской дипломатии в 2023 году, среди которых нет проведения мирных переговоров с Россией. По его словам, одной из первоочередных задач является начало переговоров по вступлению страны в Евросоюз. Украинский лидер добавил, что дипломаты должны работать над обеспечением оборонных потребностей страны, то есть поставок вооружений из западных стран. Он также коснулся темы России и заявил, что послы должны усилить работу по введению санкций и блокировке активов РФ.

Ермак на следующий день заявил, что Киев намерен добиться победы в конфликте и вернуть контроль над Крымом в 2023 году.