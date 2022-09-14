Киев заявил о получении сигналов о переговорах от России

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Украинские власти получали от некоторых российских официальных лиц сигналы о готовности начать переговорный процесс, утверждает вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. В эфире телеканала «France 24» она заявила, что со стороны политической элиты России были демарши публичного и непубличного характера в сторону переговоров с Киевом.

Были демарши — публичные и непубличные — со стороны различных групп российских официальных лиц. Очевидно, Украина никогда не отказывалась от переговоров, но, учитывая тяжесть преступлений, совершенных Россией на нашей территории, почва для переговоров совсем не та, что была в феврале, — сказала Стефанишина.

Политик не уточнила, когда именно были посланы сигналы к началу переговоров со стороны России. Тем не менее Стефанишина заверила, что вести переговоры с РФ Украина будет исключительно по завершенит контрнаступления.

18 августа президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором возможно возобновление переговоров Москвы и Киева. По его словам, переговоры с Кремлем возможны только после вывода российских сил с контролируемых ими территорий Украины.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Киев не подает сигналов о готовности ответственно подойти к переговорам с Москвой. Украина лишь делает заявления о теоретической готовности к контакту.