Киев заявил о намерении показать результаты на поле боя до саммита НАТО Зеленский: Украина намерена показать результаты на поле боя до саммита НАТО

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с испанским телеканалом RTVE заявил, что Киев хочет «показать результаты» на поле боя до начала саммита НАТО в Вильнюсе. Лидеры государств, входящих в Североатлантический альянс, соберутся в столице Литвы на два дня — 11-12 июля.

Перед саммитом мы должны показать результаты, — подчеркнул Зеленский.

Украинский президент ранее предупреждал, что если Киев не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, это демотивирует Вооруженные силы Украины (ВСУ). По его словам, он много раз просил «не выбивать почву из-под ног» у Украины в беседах с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

В настоящее время союзники по военному блоку не обсуждают формальное приглашение Украины, они заняты консультациями по поводу решений, способных сделать Киев ближе к вступлению в Альянс, объяснял прежде Столтенберг. По его мнению, главным сейчас является сохранение Украины как суверенного государства.

Ранее глава комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк Милли заявил, что контрнаступление ВСУ происходит медленнее, чем ожидалось. Он также отметил, что для США положение, которое можно будет назвать победой Украины, — «это свободная, независимая, суверенная страна с территорией в полном составе».