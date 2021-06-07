Киев заявил о «максимальных» гарантиях безопасности от Байдена

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским подчеркнул, что даёт стране максимальные гарантии безопасности. Об этом заявил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью РБК-Украина.
Президент Байден специально подчеркнул, что прекрасно понимает риски и точно гарантирует Украине максимальные гарантии её безопасности, — сказал Подоляк.
Телефонный разговор лидеров США и Украины состоялся в понедельник, 7 июня. Сообщалось, что Джо Байден пригласил своего коллегу Владимира Зеленского нанести визит в Вашингтон этим летом.
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