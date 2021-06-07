Киев заявил о «максимальных» гарантиях безопасности от Байдена

Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Алексей Иванчин NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Все заявления ФСБ РФ о задержании украинского агента на территории России следует рассматривать сквозь призму ведения гибридной войны, частью которой является распространение фейковых сведений, а также проведение информационных спецопераций. Об этом заявил спикер СБУ Артём Дегтяренко. Его слова передаёт «Украинская правда».

Ранее в Сети появилась видеозапись задержания агента украинских спецслужб. Его остановили на улице, надели наручники и увезли в ФСБ, где зачитали приговор. На вопрос чекистов, всё ли ему понятно, задержанный...