Киев заявил, что США помогут Украине «бороться» с «агрессией» России

Привлечь Россию к ответственности за её агрессию постараются США совместно с Украиной. Об этом говорится в заявлении относительно стратегического партнёрства Киева и Вашингтона, которое было опубликовано на сайте президента Украины.

В заявлении, в частности, сказано , что в XXI веке государствам не может быть разрешено изменять границы силой. Россия нарушила данное базовое правило в отношении Украины.

Суверенные государства имеют право принимать свои собственные решения и выбирать свои собственные союзы. Соединенные Штаты — вместе с Украиной. И будут продолжать работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию. Поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины является непоколебимой, — говорится в заявлении.

Также в тексте документа отмечается, что США поддерживают «Крымскую платформу» для «сосредоточения международного внимания действий на последствиях для безопасности российской окупации Крыма с целью восстановления контроля Украины над этой территорией».

Ранее сообщалось. что Вашингтон и Киев возобновляют работу комиссии по стратегическому партнёрству и создают механизм оборонно-стратегического взаимодействия. Об этом во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил американский лидер Джо Байден.