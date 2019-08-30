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В правительстве Украины считают, что ЛНР саботирует достигнутую ранее договорённость о ремонте моста в Станице Луганской.

По данным штаба Операции объединённых сил Украины, 31 августа представители ЛНР отказали сотрудникам «Укртрансмоста» в доступе к разрушенной части сооружения на участке разведения № 1 Станицы Луганской из-за отсутствия детального плана восстановительных работ.

1 сентября были запланированы демонтаж, разборка и вывоз элементов конструкций разрушенного моста, уборка ограждения, строительного мусора, — уточняется в сообщении штаба в Facebook.

Ранее News.ru писал, что участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали план восстановления моста в станице Луганской. Он является единственным официально работающим пунктом пропуска на линии разграничения. Пешеходное движение осуществляется по деревянным лестницам и настилам, движение транспорта сейчас невозможно.

Ремонт переправы стал возможен благодаря разведению войск и вооружений, которое успешно завершилось в конце июня. Это позволит решить целый ряд гуманитарных и социальных вопросов. Стороны особо подчёркивают, что он будет использоваться только в мирных целях.

Единственным условием, которое выдвигал президент Украины Владимир Зеленский, была необходимость отодвинуть военные укрепления самопровозглашённой Луганской народной республики дальше от зоны проведения работ.