Киев завершил расследование по делу о госизмене Януковича и Азарова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктор Янукович

В Киеве завершили расследование по делу об обвинении бывшего президента Украины Виктора Януковича и экс-премьера Николая Азарова в госизмене. В Telegram-канале Государственного бюро расследований говорится, что политикам вменяется в вину подготовка и имплементация Харьковских соглашений о пребывании Черноморского флота России в Крыму.

Сотрудники ГБР в тесном взаимодействии с офисом генерального прокурора завершили специальное досудебное расследование по обвинению в отношении бывших президента и премьер-министра Украины в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц. Они подготовили и имплементировали так называемые Харьковские соглашения, — говорится в сообщении.

По информации следствия, Янукович «сознательно распределил роли для подготовки необходимых документов», а также задействовал в процессе почти всех чиновников правительства. В ГБР полагают, что действия экс-президента противоречили национальным интересам республики.

В ГБР напомнили, что по делу о госизмене также проходят бывшие глава МИД Константин Грищенко, министр юстиции Александр Лавринович и министр обороны Михаил Ежель. Их объявили в государственный и международный розыск, ГБР намерено экстрадировать политиков для дальнейшего разбирательства.

В мае суд на Украине разрешил арестовать Януковича.