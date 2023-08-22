Киев запретил иностранным журналистам доступ в зону боевых действий

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Генштаб Украины запретил журналистам вести съемки в зоне боевых действий, пишет издание Le Temps. Исключение составляют корреспонденты, у которых есть письменное разрешение от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Издание связывает данное решение Киева с большими потерями среди личного состава.

Это связано с тем, что на поле боя и в рамках контрнаступления, начавшегося в начале июня, бои ведутся с многочисленными жертвами, а украинские силы не смогли прорвать российскую оборону, — говорится в материале.

Газета уточнила, что перед принятием данной меры журналистам не рассылали предварительное предупреждение. О запрете они узнавали по факту приезда в зону СВО.

В России тем временем пообещали внимательно изучать запросы на получение гражданства от иностранных журналистов. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, речь идет о зарубежных корреспондентах, которые уже давно находятся в новых регионах страны и освещают происходящие события с 2014 года.

Ранее французский военный корреспондент Кристель Нэан сообщила, что многие из западных журналистов хотели бы получить российские паспорта. По словам Пескова, президент РФ Владимир Путин готов лично помочь как Нэан, так и другим специалистам, которые подадут соответствующую заявку.