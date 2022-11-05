Киев записал немецкого депутата в «террористы» за призыв к прекращению огня Киев внес лидера СДПГ Мютцениха в «список террористов» за призыв к прекращению огня

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Рольф Мютцених

Лидера фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених сообщил, что Киев внес его в список террористов за призывы к прекращению огня и решению украинского конфликта дипломатическим путем. Он добавил, что такое решение Киева вызвало у него раздражение, передает агентство DPA.

Я был раздражен тем, что украинское правительство внесло меня в список террористов на том основании, что я выступал за прекращение огня или возможность дальнейших дипломатических шагов через локальные прекращения огня, — сказал Мютцених.

По его словам, ему даже стали поступать угрозы. Он отметил, что с этим тоже «нелегко справиться».

Если приверженность прекращению огня является критерием для включения в такой список, то в него следует записать и генсека ООН Антониу Гутерриша, заявил Мютцених. При этом он подчеркнул, что выступающих за дипломатию подвергают дискриминации со стороны партнеров его партии по правительственной коалиции — «Зеленых» и СвДП.

Как отмечает агентство, правительство Украины пока не подтвердило внесение немецкого политика в террористический список.

Ранее бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони предположил, что президент Украины Владимир Зеленский отказывается идти на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным из-за того, что страна активно получает помощь Запада. По мнению итальянского политика, прекращение военной помощи могло бы привести к ускоренному решению кризиса в стране.