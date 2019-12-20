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Заявление Киева о «принуждении к миру» самопровозглашённых республик Донбасса в ДНР расценили как призыв к нападению на регион силами западных стран и предупредили украинские власти о новых «котлах».

Глава МИДа республики Наталья Никонорова заявила, что ДНР готова ответить на попытки военного вмешательства. При этом отметила, что новые «котлы» могут оказаться для Киева последними. Министр также напомнила украинским властям...