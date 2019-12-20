США выделяет Украине $300 млн военной помощи, благодаря которой Киев сможет закупить новое вооружение, в том числе прибрежные оборонительные комплексы, противокорабельные ракеты и летальное оружие.
Об этом сообщил министр обороны республики Андрей Загороднюк. Он также поблагодарил американских партнёров за выделенную помощь,
Ранее администрация американского президента Дональда Трампа не дала демократам в Палате представителей оставить в плане бюджета выделение незамедлительной помощи Украине на сумму $250 млн. Администрация выступила категорически против этого пункта, даже пригрозив президентским вето, писал NEWS.ru.
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