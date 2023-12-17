Киев закрыл спор с Румынией о канале Дунай — Черное море Украина выполнила требования Румынии по каналу Дунай — Черное море

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Власти Украины согласились выполнить требования Румынии при строительстве канала Дунай — Черное море, заявил в соцсетях министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец. Он отметил, что Киев проделал большую работу по приведению проекта данного канала в соответствие с требованиями Конвенции Экспо.

Стрелец уточнил, что Украине небезразличны добрососедские отношения с Румынией, а также соблюдение норм международного права. Канал Дунай — Черное море пролегает по Килийскому и Старостамбульскому устьям в дельте реки Дунай. Спор по нему начался в 2004 году. Тогда Украина разрешила плавание по каналу в экспериментальном режиме.

Ранее сообщалось, что в Румынии появится новый морской порт для транспортировки украинского зерна. Бухарест принял решение о его строительстве, поскольку порт Констанца перестал справляться с возросшей загруженностью.

Порт планируется разместить на берегу дунайского канала Поарта-Албэ вблизи города Нэводари. Его площадь составит 33 тыс. кв. м. Рабочие уже прибыли на место будущего строительства и осваивают площадку. Новый порт должен улучшить ситуацию с причаливанием и разгрузкой судов.