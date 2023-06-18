Киев захотел привлечь для пиара ограбленного в Москве колумбийского певца Ермак: Киев намерен привлечь колумбийского певца Малуму к своему пиару в Латинской Америке

Фото: Lvaro Ballesteros/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Украины намерены привлечь для продвижения своих интересов в Латинской Америке колумбийского певца Малуму. Он известен своей высокой активностью в социальных сетях. Об этом в интервью газете The Wall Street Journal рассказал глава офиса украинского президента Андрей Ермак. При этом он признался, что сам исполнителя не знает, а его музыка не соответствует вкусу чиновника.

Как пишет WSJ, Ермак регулярно мониторит социальные сети в поисках «новых жертв» из числа медиаперсон. Одним из последних его внимание привлек колумбиец, имеющий более 63 млн подписчиков в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена).

Я не знаю, этого певца. Его музыка не в моем вкусе. Но он нам нужен, — сообщил украинский чиновник.

Малума (настоящее имя Хуан Луис Лондоньо Ариас) — популярный колумбийский певец и композитор в жанре реггетон. Он активно видет свои социальные сети, часто публикуя там фотографии и видеоролики. Малума участвовал в написании официального гимна чемпионата мира по футболу 2018 года, который прошел в России.

С этим периодом у исполнителя был связан неприятный инцидент. Летом 2018 года он подвергся ограблению в одном из московских отелей. Двое граждан Венесуэлы представились гостями музыканта и получили дубликат электронного ключа от его номера. Воспользовавшись отсутствием артиста, злоумышленники похитили принадлежащие ему браслеты и ожерелья Cartier, несколько наручных часов Rolex, Hublot, Patek Philippe и Audemars Piguet, а также рюкзак и сумку бренда Louis Vuitton на общую сумму, превышающую 50 млн рублей.

За последний год на Украине побывали многие многие мировые селебрити. Они встречались с президентом Украины Владимиром Зеленским, а французский актер Ален Делон даже взял у украинского лидера интервью.