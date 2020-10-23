Киев заговорил о вводе армии РФ в Белоруссию после выборов в Молдавии

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Москва может отправить войска в Белоруссию после президентских выборов в Молдавии, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Голосование запланировано на 1 ноября 2020 года. По его словам, вероятный ввод армии РФ в соседнюю республику является большим вызовом не только для Киева, но и для Литвы и Польши.

Данилов также задался вопросом, «сможет ли белорусский народ одержать победу?», имея в виду, скорее всего, противостояние оппозиции и официального Минска.

Очень сложно сказать, потому что РФ будет делать всё от неё зависящее для того, чтобы влиять на эти процессы. Они влияли там постоянно, влияли через экономические факторы. Сейчас они будут решать вопрос в зависимости от того, как будет развиваться ситуация после 1 ноября, выборов в Молдове. Мы считаем, что они могут войти в более жёсткую ситуацию и заходить уже своими войсками на территорию Беларуси, — считает секретарь.

Он отметил, что российская армия может быть задействована, если обстановка в Белоруссии выйдет из-под контроля действующего лидера страны Александра Лукашенко и его коллеги из РФ Владимира Путина, передаёт «Интерфакс».

Глава российской службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин накануне предупредил о подготовке США революции в Молдавии — в преддверии назначенных на 1 ноября президентских выборов в республике. Впрочем, такие заявления пока выглядят перестраховкой: до сих пор Москве и Вашингтону удавалось сохранять баланс в Кишинёве без конфронтации, и для преломления этой тенденции нет предпосылок.

Политическая ситуация в Молдавии уже несколько лет принципиально не меняется. Несмотря на распри в парламенте и правительстве, президентом остаётся Игорь Додон, которого принято считать пророссийским политиком. Именно он, по мнению Нарышкина, вызвал недовольство у властей США.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новые выборы президента Белоруссии должны быть назначены в течение 2020 года, заявила экс-кандидат на пост главы государства от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.