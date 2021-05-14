Киев задумался об обмене Медведчука на осуждённых в РФ украинцев

https://static.news.ru/photo/dbf69630-b550-11eb-b3b9-96000091f725_660.jpg Виктор Медведчук Фото: MEDVEDCHUKVV/facebook.com

Власти Украины могут предложить Москве обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на осуждённых в России украинцев в том случае, если политику вынесут обвинительный приговор. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов в эфире телеканала «Украина».

Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем, — отметил Данилов.

Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в государственной измене и расхищении национальных интересов в Крыму. По данным СБУ, Козак находится на территории России и возвращаться на Украину не собирается.

13 мая глава политсовета ОПЗЖ был отправлен под домашний арест Печерским районным судом Киева на срок до 9 июля. Политик будет должен носить электронный браслет. Его также обязали сдать заграничный паспорт и являться в суд и к следователю по первому требованию.

Президент России Владимир Путин отметил, что на Украине теперь будут привлекать к ответственности всех, кто работает с Москвой. По его словам, украинские власти проводят зачистку политического поля от сил, выступающих за мирное разрешение конфликта в Донбассе и за добрососедские отношения с Москвой.