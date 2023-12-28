Киев вывез из подконтрольной ВСУ части ДНР 100 тысяч человек

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев вывез из подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики более 100 тысяч человек, сообщило украинское Министерство по вопросам реинтеграции в Telegram-канале. Отмечается, что среди них более 13,2 тысячи детей, а также 4,8 тысячи маломобильных граждан.

Обязательная эвакуация населения <...> началась в августе 2022 года. С этого времени в ее пределах в безопасные регионы переместились более 100 тысяч граждан, — говорится в публикации.

По данным ведомства, людей вывозят в Житомирскую область на северо-западе Украины. Там их селят в бесплатные приюты, добавили в ведомстве.

23 декабря военный корреспондент Александр Коц сообщил, что на украино-российской границе впервые состоялся обмен письмами и посылками для пленных. Он опубликовал фото с места обмена. На кадрах видно, что процесс сопровождали сотрудники Международного комитета Красного Креста. Факт обмена в своем Telegram-канале подтвердила уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова.

В ноябре глава регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что жители подконтрольного Киеву города Запорожья массово обращаются с просьбой о содействии в переезде в Россию. По его словам, обращения поступают в том числе и от запорожцев, находящихся на территории Евросоюза.