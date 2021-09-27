Киев выступил против замораживания конфликта в Донбассе

Киев выступает категорически против замораживания конфликта в Донбассе. Об этом заявил в эфире телеканала ICTV глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он также добавил, что вопрос о введении миротворческой миссии ООН в регион в ходе визита Владимира Зеленского в США не обсуждался.

Украинская сторона категорически выступает против замороженного конфликта. И поэтому вопрос голубых шлемов, которые могли бы появиться, этот вопрос не обсуждался. И в данный момент, я думаю, мы пока не в той стадии, чтобы обсуждать этот вопрос, — сказал Андрей Ермак.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жертвами конфликта в Донбассе стали почти 15 тысяч человек. Это цена свободы и независимости, отметил политик в ходе выступления на Генассамблее ООН.

В свою очередь советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович допустил возвращение Донбасса военным путём. По его мнению, этот сценарий возможен, например, в случае болезни президента России Владимира Путина.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН . Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину , но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ . Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией .

В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населённых пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.