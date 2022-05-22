Киев вышел из договора об увековечении памяти о героизме народов СНГ в ВОВ

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Депутаты Верховной рады проголосовали за выход Украины из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Он отметил, что это решение поддержали 274 парламентария из 450. Данный документ был принят в столице Таджикистана Душанбе в 2011 году.

Выход из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне — 274 голосов, — заявил Железняк.

Согласно документу, подписавшие его стороны обязуются обеспечивать защиту и сохранение воинских захоронений и памятников, расположенных на их территории. Также они обустраивают воинские захоронения в местах нахождения останков военнослужащих.

Президент России Владимир Путин после окончания парада Победы на Красной площади в Москве почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны. Также глава государства возложил цветы на аллее городов-героев.