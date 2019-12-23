МИД Украины выразил протест РФ в связи с визитом российского лидера Владимира Путина в Крым и открытием железнодорожного сообщение через Керченский пролив.
Российской стороне передана соответствующая нота протеста, — говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.
Там считают, что строительство моста без согласия Украины является «грубым нарушением норм международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву». Киев потребовал от Москвы прекратить противоправные действия на оккупированных территориях.
Крым стал частью России после проведённого там в марте 2014 года референдума, подавляющее большинство высказалось за вхождение в состав РФ.
Как писал NEWS.ru, Путин в понедельник, 23 декабря, проехал на поезде по железнодорожной части Крымского моста. Глава государства оценил как техническое состояние, так и красоту сооружения.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен