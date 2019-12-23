https://static.news.ru/photo/e11eb572-25a8-11ea-b44c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин во время открытия железнодорожного сообщение через Керченский пролив. Фото: kremlin.ru

МИД Украины выразил протест РФ в связи с визитом российского лидера Владимира Путина в Крым и открытием железнодорожного сообщение через Керченский пролив.

Российской стороне передана соответствующая нота протеста, — говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.

Там считают, что строительство моста без согласия Украины является «грубым нарушением норм международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву». Киев потребовал от Москвы прекратить противоправные действия на оккупированных территориях.

Крым стал частью России после проведённого там в марте 2014 года референдума, подавляющее большинство высказалось за вхождение в состав РФ.

Как писал NEWS.ru, Путин в понедельник, 23 декабря, проехал на поезде по железнодорожной части Крымского моста. Глава государства оценил как техническое состояние, так и красоту сооружения.