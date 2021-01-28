Зеленский ввёл санкции против нескольких китайских компаний

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Глава Украины Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении нескольких китайских компаний и гражданина КНР. Последний является ключевым акционером одного из предприятий. Соответствующие указ и решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) опубликованы на сайте офиса руководителя Незалежной.

Поводом для подобных мер стала ситуация вокруг завода «Мотор Сич», который разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиадвигателей. Инвесторы из Пекина начали процедуру покупки организации ещё в 2016 году, желая получить полный контроль над стратегическим предприятием, но в дело вмешалась Служба безопасности Украины (СБУ).

Силовики заподозрили, что КНР не собирается развивать завод, а хочет просто вывести технологии. Новые владельцы предприятия планировали построить фабрику в КНР, собирались перевести часть активов «Мотор Сич» в азиатскую страну. Оперативники возбудили уголовное дело, в рамках которого на китайскую долю в компании наложили арест. Санкции вводятся на три года, говорится в документе.