Киев ввел санкции санкций против 185 компаний и лиц, содействующих России

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 185 юридических и физических лиц, оказывающих содействие России в перевозках по железной дороге военной техники и солдат. Ранее соответствующее решение принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Заявление опубликовано в Telegram-канале украинского лидера.

Речь идет о 185 компаниях и лицах. Их активы на Украине блокируются, имущество будет использовано для нашей обороны, — пояснил Зеленский.

В санкционном списке значатся 182 юридических и 3 физических лица.

В пятницу, 27 января, Совет Евросоюза продлил санкции против отдельных секторов экономики России на шесть месяцев. Они будут действовать до 31 июля 2023 года. ЕС подчеркнул, что решительно поддерживает Украину, ее независимость, суверенитет и территориальную целостность.

Ранее в этот же день правительство Японии в рамках нового пакета санкций в отношении России из-за ситуации на Украине с 3 февраля ввело запрет на экспорт радиоактивных материалов, вакцин и медицинских изделий, а также роботов. Кроме того, под санкции попали 49 организаций и 22 физических лица.

Также сообщалось, что США ввели санкции в отношении высокопоставленных сотрудников администрации президента РФ Александра Харичева и Бориса Раппопорта. По данным Минфина США, Харичев, возглавляющий управление по обеспечению деятельности Госсовета, и его заместитель Раппопорт причастны к организации референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также к комплектованию созданных там российских органов власти.